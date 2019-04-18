Yenierenköy’de İyilik Festivali

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) katkılarıyla ülke genelinde 8 bölgede düzenlenen İyilik Festivali, beşinci gününde Yenierenköy’de gerçekleşti.

Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda başlayan, Beyarmudu, Gönyeli ve İskele’nin ardından Yenierenköy halkı ile buluşan İyilik Festivalinde çocuklara, eğlenerek iyilik yapmanın önemi anlatılıyor.

Festivalde, çocuklar Rafadan Tayfa ile doyasıya eğlenirken, klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ise izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Festival kapsamında, konser, dans gösterimi, akrobasi gösterisi, dijital oyunlar ilgi gördü.

İyilik Festivali’nde çocuklara, geçtiğimiz ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri’nde ilkokul öğrencilerin çizdiği ve kitap haline getirilerin “iyilik resmi kitabı” ile “iyilik tohumları” hediye edildi.

FESTİVAL PROGRAMI

Ücretsiz olarak halka açık olan festivalin geriye kalan programı ise şöyle:

18 Nisan Güzelyurt St. Mamas Manastırı Avlusu; 19 Nisan Alsancak Yusuf Erol Spor Kompleksi Festival Alanı; 20 Nisan Girne Amfi Tiyatro. Festival etkinliklerinin tamamı saat 17.00’de başlayacak.