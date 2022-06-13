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Yenierenköy'de kaza!

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1 kişi yaralandı
Yenierenköy'de kaza!

 

12.06.2022 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Yenierenköy’de, İstiklal Caddesi üzerinde, Onur YİĞİT(E-24) yönetimindeki CF 435 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, cadde üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Onur YİĞİT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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