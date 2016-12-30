Yenierenköy’de ne maaş ne 13’üncü maaş var

Yenierenköy Belediyesi çalışanları yeni yıla parasız giriyor…

Ayşe BULUT

Yenierenköy Belediye çalışanları yeni yıla parasız giriyor. Çalışanlar ne 13. maaşları ne de normal maaşlarını alabildi. Yılın son gününe girilmesine rağmen maaş alamayan Yenierenköy Belediye çalışanları, yeni yıla buruk giriyor.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, “156 bin TL’lik bir alacak var. Onu halletmeye çalışıyoruz” diyerek borçlular listesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı da olduğunu söyledi.

Çalışanlar ödeme bekliyor

21 Aralık’ta verilen 13. maaşları eski belediye başkanı önceden aldığı için çalışanlar 13. maaştan da mahrum kaldı.

Zaten bir maaş geriden giden Yenierenköy Belediye çalışanları, 13. maaşla birlikte şimdi iki maaş alacaklı oldu. Çalışanların, geriye dönük iki aylık da kesintileri duruyor.

Dört gözle ödenmeyi bekleyen çalışanlar, herkesin yeni yıl alışverişini yaptığını ancak kendilerinin beş kuruşsuz kaldığından şikayet ediyor.

Kadı: 156 bin TL’lik bir alacak var

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için çalışmalar yaptığını belirterek alacakların toplanması halinde bugün belki ödeme yapılabileceğini kaydetti.

Kadı, şunları kaydetti:

“156 bin TL’lik bir alacak var. Onu halletmeye çalışıyoruz. Büyük bir ihtimalle çalışanları bugün ödeyeceğim. Eğitim Bakanlığı’ndan 30 bin TL su parası alacağımız var. 135 bin TL de Turizm Bakanlığı’ndan alacak var. Alacakları topladıkça çalışanlarımı ödeyeceğim. 13. maaşı benden önceki belediye başkanı alarak kullanmış. Çıkan 13. maaş borca kesildi. Bu nedenden dolayı çalışanım 13. maaş alamadı. Elimde bir şey yok. Ama ileriki zamanlarda belediyeye para girdikçe inşallah ödeyeceğim. Ben de rahat değilim. İşçim ödenmiyor. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çalışanlarımın yeni yıla parasız girmemesi için elimden ne geliyorsa yapıyorum”.