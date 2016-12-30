 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.020
  • Altın 131,414
  • Dolar 3,5242
  • Euro 3,7043
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

Yenierenköy’de ne maaş ne 13’üncü maaş var

» »
Yenierenköy’de ne maaş ne 13’üncü maaş var
Yenierenköy Belediyesi çalışanları yeni yıla parasız giriyor…

Ayşe BULUT

Yenierenköy Belediye çalışanları yeni yıla parasız giriyor. Çalışanlar ne 13. maaşları ne de normal maaşlarını alabildi. Yılın son gününe girilmesine rağmen maaş alamayan Yenierenköy Belediye çalışanları, yeni yıla buruk giriyor.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, “156 bin TL’lik bir alacak var. Onu halletmeye çalışıyoruz” diyerek borçlular listesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı da olduğunu söyledi.

Çalışanlar ödeme bekliyor

21 Aralık’ta verilen 13. maaşları eski belediye başkanı önceden aldığı için çalışanlar 13. maaştan da mahrum kaldı.

Zaten bir maaş geriden giden Yenierenköy Belediye çalışanları, 13. maaşla birlikte şimdi iki maaş alacaklı oldu. Çalışanların, geriye dönük iki aylık da kesintileri duruyor.

Dört gözle ödenmeyi bekleyen çalışanlar, herkesin yeni yıl alışverişini yaptığını ancak kendilerinin beş kuruşsuz kaldığından şikayet ediyor.

Kadı: 156 bin TL’lik bir alacak var

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için çalışmalar yaptığını belirterek alacakların toplanması halinde bugün belki ödeme yapılabileceğini kaydetti.

Kadı, şunları kaydetti:

“156 bin TL’lik bir alacak var. Onu halletmeye çalışıyoruz. Büyük bir ihtimalle çalışanları bugün ödeyeceğim. Eğitim Bakanlığı’ndan 30 bin TL su parası alacağımız var. 135 bin TL de Turizm Bakanlığı’ndan alacak var. Alacakları topladıkça çalışanlarımı ödeyeceğim. 13. maaşı benden önceki belediye başkanı alarak kullanmış. Çıkan 13. maaş borca kesildi. Bu nedenden dolayı çalışanım 13. maaş alamadı. Elimde bir şey yok. Ama ileriki zamanlarda belediyeye para girdikçe inşallah ödeyeceğim. Ben de rahat değilim. İşçim ödenmiyor. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çalışanlarımın yeni yıla parasız girmemesi için elimden ne geliyorsa yapıyorum”.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İskele'de hırsızlık! Bisiklet kilidini çaldı tutuklandı...19 Aralık 2016 Pazartesi 12:59
  • Yeşil Barış Hareketi, Kumyalı’da kıyı yağması yaşandığını ileri sürdü.18 Aralık 2016 Pazar 11:02
  • İskele Belediyesi’nden eğitime tam destek16 Aralık 2016 Cuma 14:54
  • En çok yağmur Dipkarpaz'a yağdı15 Aralık 2016 Perşembe 10:24
  • İskele’de yeni yıl etkinlikleri iptal edildi14 Aralık 2016 Çarşamba 17:39
  • 14 yaşındaki kıza tecavüz zanlısına 4 gün daha tutukluluk10 Aralık 2016 Cumartesi 16:10
  • Define işini hobi olarak yapıyorum10 Aralık 2016 Cumartesi 16:09
  • İskele'deki 1 buçuk kiloluk uyuşturucu baskınında gelişme10 Aralık 2016 Cumartesi 12:50
  • Yol 15 cm yola çekti09 Aralık 2016 Cuma 11:22
  • İskele halkı yeni Vergi Dairesi'ne kavuştu08 Aralık 2016 Perşembe 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti