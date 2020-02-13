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Yenierenköy’de Sahilde Bulunan Cesedin Kimliğini Tespit İçin Dna Testi Yapılıyor

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Cesedin tarsuslu Oktay avcı’ya ait olabileceği düşünülüyor. Kktc’ye gelen avcı’nın babası ibrahim avcı’dan da dna testi için örnek alındı
Yenierenköy’de Sahilde Bulunan Cesedin Kimliğini Tespit İçin Dna Testi Yapılıyor

Yenierenköy’ün kuzey sahilinde 10 Şubat’ta bulunan erkek cesedinin kimliğini belirleme çalışmaları için bugün yapılan otopside, DNA testi için örnek alındı.

Cesedin, 11 Ocak’ta Türkiye’nin Tarsus ilçesinde balık avladığı sırada kaybolduğu bildirilen Oktay Avcı’ya ait olabilme ihtimali üzerine KKTC’ye gelen, Oktay Avcı’nın babası İbrahim Avcı’dan da DNA testi için örnek alındığı ve kimliğin bu yolla kesinleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopside, ceset üzerinde delici, kesici ve/veya ateşli silah yaralanmasına bağlı herhangi bir iz tespit edilmedi. Cesedin 20-40 yaş aralığında ve 3-4 hafta önce hayatını kaybetmiş bir erkeğe ait olabileceği belirlendi.

Cesedin aşırı deformasyona uğramış olmasından dolayı kimlik teşhisinin bu aşamada mümkün olmadığı kaydedilirken, yapılacak DNA testleri sonrası kimlik teşhisinin kesinleşmesinin beklendiği ifade edildi.

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