Yenierenköy'de son durum ne? Yeşilırmak açıkladı..

Yenierenköy'de son durum ne? Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak açıkladı..

Yenierenköy'de son durum,

-Pozitif olan 2 vatandaşımızın ileri tetkikleri yapılmıştır ve test sonuçları negatife dönmüştür.

-Böylelikle Yenierenköy beldesine bağlı 8 pozitif vakanın 6'sı negatif olduğu için, vatandaşlarımız evlerine dönmüştür.

-Geriye kalan 2 hastamızın ileri tetkikleri yapılmaktadır. En kısa sürede onlar da evlerine dönecektir. Durumları ÇOK iyi