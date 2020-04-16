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Yenierenköy'de son durum ne? Yeşilırmak açıkladı..

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Yenierenköy'de son durum ne? Yeşilırmak açıkladı..
Yenierenköy'de son durum ne? Yeşilırmak açıkladı..

Yenierenköy'de son durum ne? Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak açıkladı..

Yenierenköy'de son durum,
-Pozitif olan 2 vatandaşımızın ileri tetkikleri yapılmıştır ve test sonuçları negatife dönmüştür.
-Böylelikle Yenierenköy beldesine bağlı 8 pozitif vakanın 6'sı negatif olduğu için, vatandaşlarımız evlerine dönmüştür.
-Geriye kalan 2 hastamızın ileri tetkikleri yapılmaktadır. En kısa sürede onlar da evlerine dönecektir. Durumları ÇOK iyi 

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