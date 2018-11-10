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Yenierenköy'de taş duvar otobüsün üzerine yıkıldı!

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Yenierenköy'de taş duvar otobüsün üzerine yıkıldı!
Yenierenköy'de taş duvar otobüsün üzerine yıkıldı!

Karpaz'da bugün yağan yağmur etkili oldu.

Yenierenköy'de bulunan taş suvar yağan yağmur neticesinde yıkıldı. Yıkılan taş duvarın o sırada Karpaz'a seyretmekte olan bir turist otobüsünün üzerine düştüğü öğrenildi.

Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

 

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