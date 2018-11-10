Yenierenköy'de taş duvar otobüsün üzerine yıkıldı!

Karpaz'da bugün yağan yağmur etkili oldu.
Yenierenköy'de bulunan taş suvar yağan yağmur neticesinde yıkıldı. Yıkılan taş duvarın o sırada Karpaz'a seyretmekte olan bir turist otobüsünün üzerine düştüğü öğrenildi.
Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Karpaz'da bugün yağan yağmur etkili oldu.
Yenierenköy'de bulunan taş suvar yağan yağmur neticesinde yıkıldı. Yıkılan taş duvarın o sırada Karpaz'a seyretmekte olan bir turist otobüsünün üzerine düştüğü öğrenildi.
Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
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