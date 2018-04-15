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Yenikent sakinlerinden Gönyeli Belediyesi’ne suç duyurusu

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Göyeli Yenikent sakinleri bugün gerçekleştirdikleri eylemle Gönyeli’de lağım suyunun dereye boşaltılmasını protesto etti.
Yenikent sakinlerinden Gönyeli Belediyesi’ne suç duyurusu

Göyeli Yenikent sakinleri bugün gerçekleştirdikleri eylemle Gönyeli’de lağım suyunun dereye boşaltılmasını protesto etti. Gönyeli Yenikent sakinleri düzenledikleri eylemde çağdaş, insana yakışın, sağlıklı bir çevrede  yaşama hakları bulunduğunu vurgulayarak  günlük olarak 45 bin litre lağımın her gün yaşadıkları  bölgelerde dereye pompalandığını ve bunun artık dayanılmaz bir hal aldığını söylediler.

 Eylem komitesi adına konuşma yapan Bülent Ecevit, “her gün en az 45 bin litre lağım dereye pompalanmakta, 4 – 5 vidanjör fosseptik atık menhollere boşaltılmaktadır” diyerek bugüne kadar plansız,  projesiz,  günü kurtarma adına yapılan müdahalelerin bir işe yaramadığı gibi sorunu büyüttüğünü söyledi.

Gönyeli Belediyesi’ni soruna duyarsız kalmakla suçlayan Bülent Ecevit,  “belediyeyi sorun yok anlayışıyla hareket etmekle suçladı” Dere boyunca lağım suyu birikintilerinin inanılmaz ve katlanılamayacak derecede kötü kotu yaymakta olduğunu, sivrisineklerin burada hızla üremekte olduğunu  ve doğal yaşam alanlarını artık tehdit altında olduğunu anlatan Bülent Ecevit  “ evimizin balkonunda bahçesinde artık oturamıyoruz sağlığımız tehdit altında”dedi

Lağım suyunun özelde Yenikent’in  32 sokağı doğrudan etkilediğini genelde ise tüm Yenikent’e sorun yaşattığını belirten Bülent Ecevit, çağdaş ve sağlık bir çevre yaratma hedefiyle mücadeleye devam edeceğini  vurguladı

 

Eylem komitesinin yaptığı konuşmanın ardın bölge sakinleri suç duyurusunda bulunan metne imza attılar. 80’ni aşkın eyleme katılan bölge sakinleri soruna biran önce çözüm bulunmasını istediler

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