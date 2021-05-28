Yenikent'te VD Casino ve Şutbet'e Operasyon

PGM'den yapılan açıklama:

27.05.2021 tarihinde, Yenikent Gönyeli’de, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından; internet üzerinden yasa dışı faaliyet gösteren “VD Casino ve Şutbet” isimli bahis ve kumar sitelerine yetkili makamdan izinsiz olarak finans hizmeti ile grafik tasarım hizmeti sundukları tespit edilen bir ikametgaha operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında bahse konu ikametgah içerisinde bulunan 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve 3 adet banka kartı soruşturma maksatlı emare olarak alınmıştır. Meselede zanlı olarak görülen Ö.O.G.(E-28) ve A.G.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.