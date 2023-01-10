Yenilenen Taksim Sahası 12 Ocak’ta açılıyor

Lefkoşa’da Yeşil Hat üzerinde bulunan tarihi Taksim Sahası’nda yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

12 Ocak Perşembe günü yapılacak açılış töreni için Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adaya geliyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Gençlik ve Spor Alanında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan sahanın açılışı, 12 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 14.45’de T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımları ile yapılacak basın açıklamasından sonra saha kullanılmaya başlanacak.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Taksim Sahası’nda tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Cahitoğlu, Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrasında Taksim Sahası ile ilgili olarak çalışmaları başlattıklarını anımsatarak, başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taksim sahasının granür serme işleminin sonunda olduklarını belirten Hüseyin Cahitoğlu, bu işlemin sona ermesi ile birlikte sahanın hazır olacağını söyledi.

Cahitoğlu, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün kullanımına verilen sahanın özelde Çetinkaya Türk Spor Kulübü, genelde ise ülke sporuna hizmet edeceğini vurguladı.

Cahitoğlu ayrıca sahanın kullanmak isteyen okullara da hizmet vereceğini söyledi.