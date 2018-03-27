Yenişehir İnisiyatifi KTÖS’ü ziyaret etti

Son dönemlerde yaşanan yurt sorunu nedeniyle bir takım eylemler düzenleyen ve bölgelerine yapılmak istenen öğrenci yurduna karşı çıkan Yenişehir İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret ederek destek talep etti.

Ziyarette konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 2005 yılında Yenişehir bölgesinde yaşayan halktan gizlenerek yapılan şehir düzenleme planının temelde bu sorunu doğurduğunu vurgularken, özellikle yurt yapımı ile gündeme gelen konunun aslında Yenişehir bölgesinde yaşayan herkesi ilgilendirdiğini vurguladı. Elcil, “karşı çıkılması gereken esas konu, Lefkoşa Master Planı iptal edilerek Yenişehir bölgesine 12 katlı bina yapım izni verilmesidir” dedi. Bu çerçevede Yenişehir’de yaşayan herkesin inisiyatife destek vermesi gerektiğini söyleyen Elcil, 2005’te yapılan yasal düzenlemenin iptali ile ilgili mücadele başlatılması gerektiğini ifade etti.

Elcil, ülke genelinde ve özellikle Girne’de yaşanan plansızlığın bir benzerinin Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde de yaşanmasına fırsat yaratan bu yasal düzenlemenin getireceği yapılaşmanın, Yenişehir’in sosyal hayatını ve trafiğini yakından etkileyeceğini, dolayısıyla bölgede yaşayan ailelerin yer değiştirmek zorunda kalacaklarını ifade etti. Sadece Lefkoşa’da değil, ülke genelindeki çarpık yapılaşmaya zemin yaratan 2005’te kentsel dönüşümle ilgili yapılan düzenlemenin ortadan kaldırılması için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da belirtti.