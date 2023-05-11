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Yenişehir Spor Kulübü Yöneticileri, Maliye Bakanı Şan’a Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi

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Yenişehir Spor Kulübü Yöneticileri, Maliye Bakanı Şan’a Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi
Yenişehir Spor Kulübü Yöneticileri, Maliye Bakanı Şan’a Nezaket Ziyareti Gerçekleştirdi

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Yenişehir Spor Kulübü yöneticileri, Maliye Bakanı Alişan Şan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlıkta bugün gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy’da hazır bulundu.

 

ŞAN

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakanı Alişan Şan, sporun gençler için önemine değindi.

 

Maliye Bakanı Şan, ülkemizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin, çeşitli branşlarda faaliyet göstererek, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu, bu anlamda toplumsal sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek, spor kulüpleri için sürdürülebilir ekonomik yapının önemine değindi. Daha iyi şartlarda sportif faaliyetlerini sürdürmeleri için kulüplere, spora ve sporculara her zaman destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Şan, Yenişehir Spor Kulübü yöneticilerine, en az birkaç branşa yönelerek, her çocuğa ve gence yeteneklerine göre fırsat eşitliği sağlamak gerektiği tavsiyesinde de bulundu. “Hepimizin ortak amacı çocuklarımız. Onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sevgi dolu yaşanabilir bir dünya bırakmak. Sağlıklı bir nesil için, tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spora, sanata yönlendirmek. Bu hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur” dedi.

 

ERMES

Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ermes de konuşmasında, yaptıkları nezaket ziyareti ile Maliye Bakanı Alişan Şan’a, kulübün çalışma faaliyetlerini, talep ve beklentilerini iletti.

Ayrıca, Bakan Şan’a spora verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

 

Spor Kulübü Başkanı Ermes ve yönetim kurulu üyeleri ayrıca amaçlarının, bölge çocuklarının boş vakitlerini sağlıklı bir biçimde değerlendirmesi, çocukların ve gençlerin kültürel seviyesi yüksek, aydın ve bilinçli bir şekilde büyümesine yardımcı olmak olduğunu belirtti.

 

Görüşme sonunda Yenişehir Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ermes, Maliye Bakanı Alişan Şan’a, spora ve sporcuya yaptıkları katkılardan dolayı plaket takdim etti.

 

 

 

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