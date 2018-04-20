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"Yenişehir’deki yurt projesinden vaz geçildi"

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"Yenişehir’deki yurt projesinden vaz geçildi"
"Yenişehir’deki yurt projesinden vaz geçildi"

Başbakan Tufan Erhürman, basına yaptığı konuşmada açıkladı:

Maliye Bakanı’nın verdiği bilgiye göre; bu konuda yatırımcı (Serdar Denktaş'ın çocukları), bölgeye yapmak istediği yatırımdan vazgeçti. Yurt yapımı konusu ortadan kalktı. O bölgede yapılan imardaki değişiklikle yüksek binaların yapılmasına açılan bir bölgedir. Yatırımcının yatırımından vazgeçmesi, bu bölgede yüksek katlı binaların olmayacağı anlamına gelmiyor.

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