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Yer Adana: Su taşkınında oltayla balık tutmaya çalıştı

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Adana'da dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken yağış sonrası su taşkını olan bir bölgedeki birikintinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalışan vatandaş görenleri şaşırttı.
Yer Adana: Su taşkınında oltayla balık tutmaya çalıştı

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde dün kentte yaşanan sağanak yağıştan dolayı su baskınları yaşandı. Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da su taşkınları oldu.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ise bölgedeki bir vatandaş sokağa çıkıp su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştı. Oltasını sağa ve sola fırlatan adamı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

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