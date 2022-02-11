Yer Elmasının Faydaları Nelerdir?

Halk arasında tatlı patates olarak da bilinen yer elması kahverengi kabuklu bir sebzedir. Yer elmasının pembe, mor ve sarı renkli çeşitleri de bulunmaktadır. Yer elmasının yararları nelerdir? Yer elması nasıl yenmelidir? Yer elması çorbası nasıl yapılır?

VİTAMİN ZENGİNİ BİR SEBZE

- Yer elmasının içeriğinde demir, kalsiyum, selenyum gibi birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır.

- Yer elması önemli bir lif kaynağıdır.

- Yer elması B ve C vitaminleri yönünden de oldukça zengindir.

- Aynı zamanda yer elmasının içerisinde beta-karoten adı verilen özel bir kimyasal bileşen bulunmaktadır. Beta-karoten tüketildikten sonra A vitaminine dönüşür.

- Yapılan araştırmalar, özellik mor yer elmasının kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ KORUYOR!

- Yer elması, sağlıklı bir sindirim sistem için oldukça önemli bir besindir.

- Yer elmasında bulunan yüksek fitosterol içeriğinin sindirim sistemi üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu ortaya koymuştur.

- Yer elması mide ülserlerinin önlenmesi ve tedavisinde önemli bir rol oynar.

- ABD'de yapılan bir çalışmanın sonucuna göre mor yer elmasının göz sağlı için son derece faydalı olan bir antioksidan çeşidi içerdiği kanıtlanmıştır.

Peki, yer alması nasıl yenir?

Uzmanlar, yer elmasını tüketirken kabuklarının soyulmamasını önermekte. Yer elmasını ovarak iyice yıkamak çok daha sağlıklı bir yöntemdir.

YER ELMASI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yer elması çorbası için malzemeler:

- 750 gr yer elması

- 1 soğan

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 havuç

- Yarım çay bardağı kırmızı mercimek

- 1.5 litre sıcak su

- Tuz

- Limon

İlk olarak yer elmalarını soyarak limonlu suda bekletin. Havuçları temizleyerek küçük küpler şeklinde doğrayın sonrasında soğanı yemeklik doğrayarak havuçlar ile birlikte zeytinyağında kavurun. Soğan şeffaflaşmaya başladığı zaman yer elmalarını küp şeklinde doğrayarak tencereye ekleyin. Mercimeği yıkayıp tencere ilave edin sonrasında biraz karıştırıp sıcak suyu ekleyin ve mercimek yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Sebzeler iyice piştikten sonra çorbayı ezip pürüzsüz bir kıvama getirin ardından da tuz ve limon suyu ile tatlandırarak servis yapın.