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Yer Güney Lefkoşa: Apartman dairesinde ceset bulundu!

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Güney Lefkoşa’ya bağlı Palluriotissa köyündeki bir apartman dairesinde önceki gün, ceset bulunduğu bildirildi.
Yer Güney Lefkoşa: Apartman dairesinde ceset bulundu!

Fileleftheros gazetesi, polisin yaptığı ilk incelemede, cesedin çürümeye başladığının ve çene altında yaralanması bulunduğunun tespit edildiğini yazdı.

Gazete, kimsenin, şahsın ölüm nedeniyle ilgili kesin bir sonuca varamadığını ve ceset üzerinde otopsi yapıldığını kaydetti.

Cesedin çürümeye başlamış olması nedeniyle otopsinin sonuç vermediğini belirten gazete, kan ve doku örnekleri alınarak inceleme başlatıldığını yazdı.

Haberde, cesedin dairede kiracı olarak oturan 59 yaşındaki İngiliz’e ait olduğu üzerinde durulduğu ifade edildi.

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