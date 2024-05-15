  • BIST 10170.81
  • Altın 2459.504
  • Dolar 32.277
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Yer KKTC... Öz annesini dolandırdı!

» »
Sahtekarlıkla temin ettiği cep telefonu numarasıyla annesinin banka hesaplarına girerek, internet üzerinden kendi hesabına 48 bin 800 Sterlin aktaran 65 yaşındaki H.M'nin teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Yer KKTC... Öz annesini dolandırdı!

Mali Şube’de görevli polis memuru Mehmet Tunceli mahkemede olguları aktardı. 

Polis memuru, zanlının “sahte banka ödeme emri düzenleme, sahte davranışla para temini, sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, suç gelirlerini aklama” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı şubat ayında Lefkoşa’da bir GSM operatörüne giderek, annesi adına cep telefonu hattı talep ettiğini ve annesi adına hazırlanan telefon kaydı sözleşmesine kendi imzasını atarak, sahtelediğini ifade etti.

Polis, zanlının bu yolla temin ettiği cep telefonu hattıyla mobil bankacılık işlemi yaptığını, annesini bilgilerini ve onun adına aldığı cep telefon numarasını sisteme girerek, mobil bankacılık şifresi aldığını kaydetti.

Polis, zanlının aldığı şifreyle annesinin hesabına girerek, kendi hesabına 48 bin 800 sterlin aktararak, sirkat ettiğini açıkladı. Polis, şikayetin yeni yapıldığını, zanlının 14 Mayıs 2024 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, aldığı paranın 25 bin Sterlinlik kısmını annesini hesabına geri yatırdığını açıkladı

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 1 milyon bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer KKTC... Öz annesini dolandırdı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:28
  • 3 saatlik elektrik kesintisi15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:27
  • Vakıflar İdaresi, Arnavut Cami’ye yapılan saldırıyı kınadı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:26
  • Tatar, emekliye ayrılan Şefik ile yeni atanan Özerdağ’ı kabul etti15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Trabzon’da temaslarda bulunuyor15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Restoran işletmecisinin kredi kartını çaldı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Hamitköy’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi tutuklandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:22
  • İkamet izinsiz 8 kişi daha tutuklandı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:21
  • Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 103 Araç daha trafikten men edildi!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:20
  • 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti