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Yer Lefkoşa... Başkasının aracını benzin döküp yaktılar

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Lefkoşa’da oto elektrikçi olan A.Y.’ye ait salon aracın ateşe verilmesiyle ilgili kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilerek tutuklanan kaportacılar H.E ile C.E mahkemeye çıkarıldı.
Yer Lefkoşa... Başkasının aracını benzin döküp yaktılar

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.  Gün,13 Mayıs 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Çağlayan’da A.Y.’ye ait park halinde bulunan RF 427 plakalı, 2013 model mavi renk, Volkswagen Polo marka aracın üzerine henüz türü tespit edilemeyen yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandığını söyledi.

Polis, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, 2 erkek şahsın aracı ateşe verirken görüldüğünü belirtti.

Polis, olay esnasında giyilen kıyafetler ve şahısların eşkâlleriyle uyuşan zanlıların şüpheli görülerek, önceki gün tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, H.E'nin ikametgahında yapılan aramada olay mahalline gelen ve kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin giymiş olduğu giysilerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.  

Soruşturmanın devam ettiğini, halen daha incelenmesi kameralar ile alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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