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Yer Lefkoşa... Öldüresiye dövüp tecavüz etti

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Lefkoşa’da ikametgahları içerisinde eşini ciddi şekilde darp ettikten sonra, tecavüz ettiği belirtilen P.B cinsel tecavüz, ciddi darp ve kasti hasar suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Yer Lefkoşa... Öldüresiye dövüp tecavüz etti

Polis memuru Alpaslan Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin gözüne yumruk vurup, saçlarından çekip, karnına tekme vurup, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti.

Polis, genç kadının sabah saat 08.00’de polise gelerek, şikayetçi olduğunu, hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. 


Polis, kadının vücudunun birçok yerinde morluk ve darp izleri tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, suçlamaları kabul etmediğini, eşinin kendisine saldırdığını söylediğini, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ancak darp izi tespit edilmediğini belirtti.

Polis, ola yerinde soruşturma yapıldığını, olay yerinin fotoğraflandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı ile eşinin boşanmak istediğini her ikisinin de ayrılığı talep ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sırdaş Kaptan, tecavüz iddiasının doğru olmasının mümkün olmadığını, çünkü müvekkilinin cinsel rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Bu iddia üzerine soruşturma memuru, zanlının bu yönde beyanı olduğunu, üroloji doktorundan kontrolden geçirileceğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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