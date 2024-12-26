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Yer Lefkoşa: Sarhoş olup kavga ettiler!

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Lefkoşa'da Surlariçi Lokmacı bölgesinde yaşanan olayda A.G’yi ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğramasına neden olan zanlı Y.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yer Lefkoşa: Sarhoş olup kavga ettiler!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nevzat Gün olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının “vahim zarar, ciddi darp, kavga, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını belirtti. 

Polis, 20 Aralık tarihinde, Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir nedenden dolayı A.G.’nin (E-51), 173 miligram T.P.’nin (E-49) 185 miligram M.G.’nin (E-45) 242 miligram alkollü içki tesiri altında bir taraf olup, diğer taraf olan 361 miligram alkollü içki tesiri altındaki Y.B (E-39) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında Y.B'nin, A.G’nin başına tekme atarak,  sağ şakak kısmında kırık oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, A.G’nin  dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtti. Polis, olayla ilgili gerekli kamera görüntülerinin ve ifadelerin alındığını söyledi. Polis, kavgada yer alan diğer şahıslarla da ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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