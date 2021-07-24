Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 25-30 Temmuz dönemi ile ilgili tahminlerine göre, yarın yer yer kısa süreli sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36- 39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.