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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 25-30 Temmuz dönemi ile ilgili tahminlerine göre, yarın  yer yer kısa süreli sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36- 39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.

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