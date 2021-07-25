  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 25-30 Temmuz dönemi ile ilgili tahminlerine göre, bugün  yer yer kısa süreli sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36- 39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı Maraş konusunda yürütülmeyen diplomasiye dikkat çekti!24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:31
  • Özyiğit: Erdoğan - Tatar ikilisi kendine gelmeli!24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:26
  • Covid-19 KKTC'de bir can daha aldı!24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:23
  • 65 Yaşında ikametgahı içinde yaşamını yitirdi24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:22
  • Denktaş: “Maraş açılımı doğru yürütülseydi ne kınama alırdık ne kendi içimizde bölünürdük”24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:12
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 binden fazla vaka tespit edildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:03
  • İran'da su kesintilerine karşı protestoların devam ettiği Huzistan eyaletinde elektrik ve internet de kesildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:01
  • Saner: BMGK'nin Maraş kararı Rum yanlısı, Kıbrıs gerçeklerine, hukuka ve mantığa aykırı24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:49
  • “Teslimat” Goya Seçmeli Elche’den Birincilikle Döndü24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42
  • Başbakan Ersan Saner Bayram’ın son gününde Girne’yi ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti