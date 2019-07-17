  • BIST 99.534
  • Altın 257,170
  • Dolar 5,6852
  • Euro 6,3743
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Yer yer yağmur bekleniyor

» »
Yer yer yağmur bekleniyor
Yer yer yağmur bekleniyor

 Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, 18 – 24 Temmuz tarihleri arasında hava, haftanın ilk yarısı serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde yarın ve cuma günü 30 - 33  ºC, diğer günlerde 34 - 37 ºC sahillerde ise periyot boyunca 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı: "Cuma gününe kadar sürecek"29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:59
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?24 Mayıs 2019 Cuma 10:49
  • Bugün hava nasıl olacak? 14 Mayıs 2019 Hava Durumu14 Mayıs 2019 Salı 09:07
  • Kıbrıs'ta hava nasıl olacak?13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:14
  • Hava durumu, yarın yer yer ...08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:30
  • Yarın ve Cuma yağmur bekleniyor01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:28
  • Bahar geliyor hava ısınacak22 Nisan 2019 Pazartesi 15:17
  • Kış geri geldi.. Yarın yüksek tepelere karla karışık yağmur bekleniyor20 Nisan 2019 Cumartesi 13:50
  • Yağmur yeniden geliyor...15 Nisan 2019 Pazartesi 15:36
  • Hava nasıl olacak? Son hava durumu...08 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti