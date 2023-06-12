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Yer yer yağmur bekleniyor

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Hava bugün parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyredecek.
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 10 – 16 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba gününden itibaren Cuma gününe kadar az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günleri iç kesimlerde  31 – 34, diğer günlerde ve sahillerde periyod boyunca 27 - 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli  esecek.

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