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Yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugünden itibaren cumartesi gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugünden itibaren cumartesi gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba, Perşembe, Cuma parçalı ve çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, bugün ve yarın yer yer kuvvetli esecek.

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