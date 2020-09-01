Yeraltı kabloları koptu, Girne internetsiz kaldı

Girne'deki yol çalışması sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşanıyor
Telekomünikasyon Dairesi ekipleri, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için acil olarak duruma müdahale etti
Girne'deki yol çalışması sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşanıyor
Telekomünikasyon Dairesi ekipleri, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için acil olarak duruma müdahale etti
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