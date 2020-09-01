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Yeraltı kabloları koptu, Girne internetsiz kaldı

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Yeraltı kabloları koptu, Girne internetsiz kaldı
Yeraltı kabloları koptu, Girne internetsiz kaldı

Girne'deki yol çalışması sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne'de internet hizmetinde kesinti yaşanıyor

Telekomünikasyon Dairesi ekipleri, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için acil olarak duruma müdahale etti

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