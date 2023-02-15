Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili açıkladı

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Acımız çok büyük, hayatını kaybeden canların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz
KKTC çok ciddi deprem kuşaklarının etkisi altında
Kahramanmaraş depremi kader değildi, göz göre göre geldi
Bin yıllardır aktif olmayan ama adamızın üzerinden geçen fay hatları mevcut
7,5 ila 8,5 aralığında bir depremin olacağı aşikar
Tuzla ve Gaziveren sahil şeridinin zemini problemli
O bölgelerde deprem daha yüksek şiddetle hissedilebilir
O bölgelerde yapılacak inşaatlar veriler ışığında yapılmalı
İnşaat yapan insanları zan altında bırakmak istemiyoruz ama tehlike bilinmeli
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