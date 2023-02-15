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Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili açıkladı

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"KKTC çok ciddi deprem kuşaklarının etkisi altında"
Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili açıkladı

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Acımız çok büyük, hayatını kaybeden canların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz

KKTC çok ciddi deprem kuşaklarının etkisi altında

 Kahramanmaraş depremi kader değildi, göz göre göre geldi

 Bin yıllardır aktif olmayan ama adamızın üzerinden geçen fay hatları mevcut

7,5 ila 8,5 aralığında bir depremin olacağı aşikar

Tuzla ve Gaziveren sahil şeridinin zemini problemli

O bölgelerde deprem daha yüksek şiddetle hissedilebilir

O bölgelerde yapılacak inşaatlar veriler ışığında yapılmalı

İnşaat yapan insanları zan altında bırakmak istemiyoruz ama tehlike bilinmeli

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