Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadili: Doğalgaz tüketmek için, illaki doğalgaz üreticisi olmanız gerekmez!!!!

İşte yapılan açıklama;

Doğalgaz olmayan bir ülkede doğalgaz ile elektrik üretmek için ise oraya doğalgaz götürmeniz yeterlidir .

DETAY ÖZEL BARIŞCAN ŞEKERCİ

Peki ülkeye nasıl doğalgaz getirirsiniz?

1. Türkiye Cumhuriyetinden Boru hattı ile.

Sadece ülkede elektrik üretmek için 1 milyar doları aşan maliyeti olan bir boru hattı döşenemez. Elektrik ucuzlayacağına daha da pahalılaşır. Kısacası Kıbrıs'tan Türkiye'ye gaz nakli yapılmayacaksa boru hattı fantazidir

2. Sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG ile.

Tıpkı 3 adet kuyusunda yaklaşık 7 ~8 tcf ( 7~8 milyar dolar) gazı olan güneyin vasiligo da kurmaya başladığı LNG terminali gibi.

Tıbkı 2019 da toplam LNG ithalatı 18.7 milyon m3

olarak gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti gibi.

LNG tüketimi boru gazı kullanan Türkiye de 2019 yılı itibari ile ülkede kullanılan gaz miktarının yaklaşık

%40’na ulaşmış durumdadır.

Sözleşmeli boru gazının 9 $/mmbtu olan TC de bu karşılık satın alınan LNG’nin terminal teslim ortalama

fiyatının 7.8 $/Mmbtu, yine terminal teslim spot alım doğalgaz ortalaması ise 5.9 $/Mmbtu

olarak gerçekleştiği bilinmektedir.

KKTC de doğalgaz ile elektirk üretmek için ihtiyaç duyulan tek şey "bağımsız" siyasi iradedir.