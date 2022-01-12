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Yerbilim Mühendisleri Odası: Cumhurbaşkanlığı’nda Deprem Komitesi Kurulduğunu Kamuoyuyla Aynı Anda Öğrendik

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Yerbilim Mühendisleri Odası: “Cumhurbaşkanlığı’nda Deprem Komitesi Kurulduğunu Kamuoyuyla Aynı Anda Öğrendik”
Yerbilim Mühendisleri Odası: Cumhurbaşkanlığı’nda Deprem Komitesi Kurulduğunu Kamuoyuyla Aynı Anda Öğrendik

Yerbilim Mühendisleri Odası, Cumhurbaşkanlığı’nda deprem komitesi kurulduğunu kamuoyuyla aynı anda öğrendiğini belirtti.  


Depremin kaynağının tespitinin ve önlemlerin ortak bir çalışmayla yapılabileceğini, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altındaki Yerbilim Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu iş ve güç birliğini başardığı, bilime uygun hareket eden kurumlar olduğunu ifade edildi.


Konuyla ilgili yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı’nın toplantıya kurumsal davet yerine bireysel davet yapması kurumların göz ardı edilmesine olanak sağlıyor. Bu bizlere depremden daha fazla zarar verdi” ifadelerine yer verildi.

 


“KOMİTENİN AMACA HİTAP EDECEK DERECEDE MESLEKİ ZENGİNLİĞE SAHİP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ”


Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Odamıza Cumhurbaşkanlığı tarafından kurumsal bir davet gelmiş olsaydı deprem komitesinin oluşumunda yer alır ve gerekli katkıyı seve seve koyardık. Kurulan deprem komitesinin basın açıklamasında bilgi verildiği gibi amacına hitap edecek derecede mesleki zenginliğe sahip olmadığını değerlendiriyoruz.
Ayrıca basın açıklamasında deprem komitesinin uzun zamandan beridir çalışma yürüttüğü yönündeki bilgilendirmeyi katılım gösteren oda üyelerimiz nezdinde sorguladığımızda komitenin ilk defa dün cumhurbaşkanlığı sarayında toplandığı bilgisine ulaştığımızı da söylememiz farz olmuştur.”

 


“KTMMOB’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASIYLA İLGİLİ ZATEN RAPORU VARDI… “


Açıklamada, şunlar da ifade edildi:
Basında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın deforme olmuş binasında inceleme yaptıklarına yönelik bilgilendirme yapıldığı görülmektedir. Sayın Tatar’a hatırlatmak isteriz ki sarayın depreme dayanıklı olup olmadığına yönelik çalışma KTMMOB tarafından kendisinden önceki Cumhurbaşkanı döneminde yetkin mühendisler tarafından gerçekleştirilip raporlanmış ve Cumhurbaşkanlığına teslim edilmiştir. Tekrardan böyle bir arayış içerisine girilmesinin gereği yoktur.” 

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