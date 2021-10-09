Yerbilim Mühendisleri Odası: Onlar Yolcu, Jeoloji ve Maden Dairesi Hancıdır

Yerbilim Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Basın Açıklaması;

Odamız, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin 20 yıldır aktif halde kullandığı arazisine yönelik gerçekleştirmekte olduğu eylemini, Daire’nin arazisinin peşkeş çekilmesi ve işlevselliğinin engellenmesine yönelik girişim olarak değerlendirmektedir.

Jeoloji ve Maden Dairesi odamıza üye yerbilimcilerin kamuda görev yaptığı, ülkemizdeki doğal kaynakların kullanımı ve korunması yönünde hizmet veren, ülke geleceğinin şekillenmesin de yaptığı ve yapacağı bilimsel katkılar ile devlet mekanizması içerisinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Ne yazık ki Daire’nin bu görevi yapması için gerekli olan personel, araç, ekipman ve bütçe gibi kaynakları her geçen yıl erozyona uğratılmakta, adeta ülkeye hizmet etmesi siyaset tarafından bilinçli şekilde engellenmeye çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nden su gelene kadar bu ülkenin ihtiyaç duyduğu ve tükettiği tüm su kaynakları daire tarafından toplumun hizmetine sunulmuştur. İçme ve kullanma suyundaki yerel kaynaklara olan ihtiyaç TC’den su gelmesi ile kısmen azalsa da daire bu görevini yerine getirmeye devam etmiş ve kendini bu yönde hazır tutmak için mücadele etmiştir. Deniz hattındaki suyu taşıyan borunun kopmasıyla Daire siyaset tarafından yine hatırlanmış ve o zor geçen dokuz ay da bu topluma hizmet etmeyi yine başarmıştır.

Tüm bu faaliyetlerin son 20 yıldır yürütülen kısmı, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı’nın 3 parsele bölerek dağıttı arazide, hazır halde bekletilen araç, gereç ve ekipman ile yapılmıştır. Arazinin JMD’nin kullanımından alınması aynı zamanda faaliyetlerinin de sekteye uğratılması anlamına gelecektir. Oda olarak buna göz yummamız söz konusu bile değildir. Jeoloji ve Maden Dairesi’nin bu haklı kavgasında vereceği tüm mücadeleye oda olarak aktif destek vereceğiz. Hukuki bir süreç tercih edilecekse davaya da oda olarak taraf olacağız. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı’nın bu yanlı ve yanlış kararından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini bilgisine getiririz. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın arazi peşkeşi girişiminin engellenmesi için caba sarf eden herkese ayrıca teşekkür ederiz.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Kıbrıs Türk Toplumu olarak bu ülkede, kurumlarımıza sahip çıktığımız ölçüde, kendi kendimize yeter olduğumuz sürede var olacağız.

Oda yönetim kurulu olarak, toplumsal ve mesleki varlığımıza yönelik girişim yapanlara son olarak belirtmek isteriz ki “Onlar Yolcu, Jeoloji ve Maden Dairesi Hancıdır” .

Saygılarımızla.

Oğuz Vadilili

Yerbilim Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu adına

Oda Başkanı