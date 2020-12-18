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Yerbilimleri Odası Başkanı Vadili: Long-Beach 50 metreyi bulan balçık zemin koşullarına sahip

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"Şehir planlamasına da aykırı olduğu açık bir şekilde gözlemlenen bir otel inşaatına sadece ben değil herkes karşı çıkmalıdır."
Yerbilimleri Odası Başkanı Vadili: Long-Beach 50 metreyi bulan balçık zemin koşullarına sahip

İşte açıklama;

Yerbilim Mühendisleri Odası başkanı olmam nedeni ile İskele Long Beach sahilinde yapılmak istenen otel projesi için benim de görüşümü soranlar olmuştur.

Öncelikle oda başkanı sıfatımla düşüncelerimi değil şahsi görüşlerimi belirtmek isterim.

İskele'nin en güzel lokasyonun da, üstelik kamusal amaç için kullanılan bir alanda, kamunun hayatını kısıtlayacak, şehir planlamasına da aykırı olduğu açık bir şekilde gözlemlenen bir otel inşaatına sadece ben değil herkes karşı çıkmalıdır.

Oda başkanı olarak görüşüm ise her zaman dile getirdiğim gibi planlanan otel inşaatına özel değil long beach de yapılan ve yapılacak tüm bu kapsamdaki önem katsayısı yüksek yapılar içindir.

Long Beach bölgesi adamızın en kötü zemin koşullarına sahip lokasyonlarının başında gelmektedir. Üstelik hemen doğudaki en yakındaki ölü deniz fayının yaratacağı geçmişte de yarattığı deprem tehlikesi altında bir lokasyondur.

50 metreyi bulan balçık olarak nitelendirilebilecek zemin koşullarına sahiptir.

Her ne kadarda zemin etütleri mühendislerimiz tarafından yapılmakta, statik projeler buna uygun hesaplanmakta olsa da, gerekli zemin iyileştirme projeleri hazırlanmakta ise de özellikle zemin iyileştirme işlemleri uygulama aşamasında ne yazık ki denetime tabii değildirler.

Bu gerçekler ışığında sadece bu otel özelin de değil diğer tüm bu tarz önem katsayısı yüksek diğere sahip yapılar içinde bu eksiklik giderilmeden yapılan inşaatlar mesleki açıdan bir yerbilimci olarak içime hiç bir zaman sinmemektedir.

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