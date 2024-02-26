Yerçekimsiz kimya: İlaçların uzayda üretilmiş versiyonları geliyor

ABD merkezli bir uzay şirketi, Alçak Dünya Yörüngesi'nde HIV ve hepatit C'yi tedavi etmek için kullanılan antiviral bir ilaç geliştirdi. Peki bir ilacı uzayda üretmek neyi değiştiriyor? Detaylar haberimizde.

21 Şubat Çarşamba günü, uzaydan Dünya'ya ilginç bir paket döndü.

Bu, California merkezli bir uzay şirketi tarafından üretilen ve Utah Test ve Eğitim Alanına (UTTR) inen bir yörünge platformu olan W-1 misyonunun kapsülüydü.

Bu kapsülde, Alçak Dünya Yörüngesi'nin (LEO) mikro yerçekimi ortamında yetiştirilen antiviral ilaçlar vardı.

Şirketin vizyonu özellikle uzayda ilaç ve diğer ürünleri geliştirmek ve bunları kendi özel yeniden giriş kapsülleri aracılığıyla Dünya'ya geri göndermek.

Geleneksel olarak, mikro yerçekiminde araştırma yapmak yalnızca Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) astronotlar tarafından yapılabilecek bir şeydi .

Yeniden kullanılabilir roketler ve araç paylaşımı programlarının sağladığı artan erişilebilirlikle birlikte durum hızla değişiyor.

Biyomedikal ve ileri malzeme araştırmalarından üretime (birkaçını saymak gerekirse) kadar pek çok endüstri bu trende dahil olmak istiyor.

Peki uzayda ilaç geliştirmek ne işe yarıyor?

Şirkete göre mikro yerçekimindeki işlem, kaldırma kuvvetini, doğal taşınımı, çökelmeyi ve faz ayrılmasını önemli ölçüde değiştiriyor.

Bu, yerçekimi streslerinin olmaması nedeniyle daha mükemmel kristal yapılara sahip yüksek kaliteli ilaçlar üretme potansiyeline sahip ve bu da raf ömrünün ve etkinliğin artmasına yol açıyor.

Uzayda HIV ve hepatit C'yi tedavi etmek için kullanılan antiviral bir ilaç geliştirdi.

Şimdi ilaç Los Angeles'taki tesislerde incelemeye alınacak.

Şirketin CEO'su Will Bruey'nin geçen yıl yaptığı röportajda, "Uzayda ilaç üretiyoruz. Yer çekimini ortadan kaldırmak, normalde Dünya'da yapamayacağınız ilaçları yapmamızı sağlıyor. Yer çekimi bir nevi parametre gibidir. Bir fırına sıcaklık düğmesi koyarsanız, yeni tarifler ve üretebileceğiniz yeni yiyeceklerle dolu bir dünya yaratırsınız. Benzer şekilde, yerçekimini değiştirebiliyorsanız, ilaç formülasyonlarının kimyasal sürecini de değiştirebilirsiniz."