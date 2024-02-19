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Yerde bulduğu cüzdanın içindeki paraları çalmıştı, teminata bağlandı

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Gönyeli’de yerde bulduğu cüzdandaki parayı çalan, daha sonra pişman olup polise giderek her şeyi itiraf eden ve M.P. tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.
Yerde bulduğu cüzdanın içindeki paraları çalmıştı, teminata bağlandı

Polis memuru Mehmet Can Akan, mahkemede olguları aktardı. Polis, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Moi isimli işletmenin park alanı içerisinde zanlının Amena Ahmed Abdulaziz Al Taee tarafından düşürülen 1000 TL değerindeki MNG marka beyaz renk bayan para cüzdanını ve içerisinde muhafaza edilen 1200 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının herhangi bir sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 15 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Zanlı, yerde bulduğu cüzdandaki parayı harcamış ancak pişman olup polise giderek, durumu anlatmıştı. Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı, dürüst biri olmak için cüzdanı polise verdiğini ifade ederek, “Polis bin 200 TL parayı harcadığımı söyledim. Eğer ihtiyacım olmasaydı harcamayacaktım.  Cüzdanı polise ben teslim ettim ve olduğu gibi her şeyi anlattım. Parayı iade edeceğimi de söyledim” demişti.

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