Yerden ateşlenen silah inişe geçen uçaktaki yolcuyu vurdu

Myanmar'da inişe geçen bir yolcu uçağının vurulması ülkeyi ayağa kaldırdı. Uçağın inişe geçmesiyle merminin isabet ettiği yolcu apar topar hastaneye kaldırılırken, ülkedeki askeri hükümet ve isyancılar birbirlerini suçladı.

Myanmar Ulusal Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, 63 yolcusuyla ülkenin doğusundaki Loikaw kentine inişe geçtiği sırada yerden ateşlenen bir silahın hedefi oldu.

Uçak inişe geçtiği sırada ateşlenen mermi, uçaktaki bir yolcunun kulağını deldi ve uçakta delik açtı.

İsmi açıklanmayan yolcunun uçak iner inmez hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kanlar içerisinde uçaktaki hali de görenleri şoke etti.

UÇAĞIN ALT GÖVDESİ DE DELİNDİ

Merminin, havaalanının yaklaşık dört mil kuzeyinde 3 bin 500 fit yükseklikte uçarken uçağın alt gövdesini de deldiği bildirildi.

Loikaw’daki Myanmar Ulusal Havayolları ofisi, şehre yapılan tüm uçuşların süresiz olarak iptal edildiğini söyledi.

Myanmar’da askeri hükümet, isyancı güçleri uçağa ateş etmekle suçlarken, isyancı gruplar bu iddiaları reddetti.

Myanmar’ın iktidardaki askeri konseyinin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yolcu uçağına yapılan bu tür saldırıların bir savaş suçu olduğunu söylemek istiyorum. Barış isteyen kişi ve kuruluşların bu konuyu her yönden kınaması gerekiyor” dedi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Uçağın vurulduğu Kayah eyaleti, ordunun geçen yıl demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirip iktidarı ele geçirmesinin ardından askeri ve isyancı gruplar arasında yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Askeri hükümet, Karenni Ulusal İlerleme Partisi ve Halk Savunma Gücü’nde yer alanları suçladı. Ancak Karenni Ulusal İlerleme Partisi lideri Khu Daniel suçlamayı reddetti ve partisinin savaşçılarına sivillere veya yolcu uçaklarına ateş etme emri vermediğini söyledi.

Başka bir isyancı grup olan Karenni Milliyetler Savunma Gücü’nün bir sözcüsü, iddialarla ilgili “Askeri Konsey tarafından devrimci güçlere karşı karalayıcı propagandadan” başka bir şey değil.” dedi.