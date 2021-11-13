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Yere düşen parayı bularak çaldı

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Girne’de 3 Kasım’da bir kişinin bankadan çektiği 10 bin TL parayı yere düşürmesi sonrasında M.F.L’nin (E-20) parayı bularak çaldığı ortaya çıktı.
Yere düşen parayı bularak çaldı

Girne’de 3 Kasım’da bir kişinin bankadan çektiği 10 bin TL parayı yere düşürmesi sonrasında M.F.L’nin (E-20) parayı bularak çaldığı ortaya çıktı.


Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında M.F.L’nin bularak çaldığı 10 bin TL nakit parayı, arkadaşları A.R.K.(E-20) ve K.S.N.’ye (E-21) nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyerek aralarında paylaştıkları anlaşıldı.


Polis üç zanlıyı tutukladı ve haklarında soruşturma başlattı.

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