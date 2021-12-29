Yere Düşürülen Eşyaları İade Etmek Yerine Çalıyorlar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

13.11.2021 tarihinde, Lefkoşa’da Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, bir şahıs tarafından yere düşürülen kredi kartı, A.Y.(K-18) tarafından bulunarak çalındıktan sonra, kart bilgilerini M.K.(E-18)’ye verdiği, M.K’nin de internet ortamında oynadığı oyuna, bahse konu kredi kartından 1,034.98 TL parayı oyun kredisi olarak yükleme yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar 28.12.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

2. 28.12.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından düşürülen 1500 TL nakit para, H.S.(K-70) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.