  • BIST 9941.51
  • Altın 2650.617
  • Dolar 33.4914
  • Euro 36.8369
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Yere düşürülen poşet içerisindeki bin Sterlini çaldı!

» »
Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan M.A mahkemeye çıkarıldı.
Yere düşürülen poşet içerisindeki bin Sterlini çaldı!

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:15 raddelerinde Demirhan'da Sevgi Caddesi üzerinde M.A.’nın park yeri içerisinde düşürmüş olduğu poşet içerisinde bulunan bin Sterlin paranın çalındığını söyledi.

Ergüleç, olayın polisin bilgisine 09.08.2024 tarihinde geldiğini, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 10 Ağustos 2024 tarihinde Lefke’de tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde paraları kredi kartının borcuna yatırdığını söylediğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, TC vatandaşı olduğunu ve ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Feyzioğlu: Hakkınızı helal edin, varsa bir hakkım bin defa helal olsun… Hoşça kalın…14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:55
  • Şehit gazeteci Adem Yavuz, saldırıya uğradığı yerde anıldı14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:30
  • Hasan Taçoy: Liderlerimizin yolunda tereddütsüz yürüyeceğim14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:48
  • Aşırı sıcakların etkisi sürüyor...14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:35
  • 5 buçuk yaşındaki çocuk yangın çıkardı14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:35
  • Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak!14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:30
  • KIB-TEK atanmış Başkanı Paşa: Halka özür borcumuz var!14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:00
  • Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın görevden alındı14 Ağustos 2024 Çarşamba 08:43
  • Tuğlu: Kültürel mirasımızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz13 Ağustos 2024 Salı 16:18
  • Bakanlar Kurulu'ndan akaryakıt tedariki için karar13 Ağustos 2024 Salı 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti