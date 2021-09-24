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Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de Yayımlandı

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Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de Yayımlandı
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bakanlar Kurulu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:6) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tüzükte yapılan değişiklikle eklenen Geçici 25’inci maddede, işverenlere verilecek prim desteği uygulamasının başvuru ve koşulları belirtildi.

Buna göre, Eylül 2021 - Şubat 2022 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Eylül 2021 - Şubat 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname tahtında Sosyal Sigortalar Dairesi'nin belirlediği bordro ile başvuru yapan hak sahibi işverene, Eylül 2021 - Şubat 2022 (her 2 ay da dahil) aylarına ait ve söz konusu kararnamelerde belirlenen oranda prim desteği verilecek.

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