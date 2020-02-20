Yerel İstihdama Destek Projesi yürürlüğe giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, sürekli istihdam kapsamında Yerel İstihdama Destek Projesi uygulama esaslarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, projenin önümüzdeki yıllarda zenginleştirileceğini ve işçi kesiminin önünü açacağını vurgulayarak, bazı basın yayın organlarında bu konuda yanıltıcı haberler yer aldığını, ancak iddiaların aksine projeye başvuruların 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren başlayacağını söyledi.

Projenin ilk etapta 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayacağını da dile getiren Bakan Sucuoğlu, 3 ayda bir 600 TL olacak şekilde yıllık 2 bin 400 TL katkı yapılacağını olunacağını kaydetti.

Sucuoğlu, bu uygulamanın siyasi ve seçim yatırımı olduğuna dair iddialara da açıklık getirerek, bu fikrin işverenler tarafından ortaya atıldığını, Bakanlar Kurulu veya Meclis’ten geçirilen bir proje olmadığını anlattı.

Sucuoğlu, başvuruların Pazartesi gününden itibaren bir İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı üzerinden online veya Daire Müdürlüğü ve Şubelerinden alınacak başvuru formları ile yapılacağını da söyledi.

Bakan projeye, yürürlükteki brüt asgari ücret ile 4 bin TL arasında brüt ücret alan ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kaydı olup bu meblağ üzerinden yatırımı yapılan ve özel sektörde istihdam edilen 16 – 60 yaş arası KKTC yurttaşı çalışanların başvurabileceğini kaydetti.

Önümüzdeki yıl bu rakamları 500 veya belki bine çıkarma imkanı da olabileceğini ifade eden Sucuoğlu, imkanlar dahilinde en yüksek katkının verilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Beyan sırasında herhangi bir yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda cezai yaptırım uygulanacağını da anlatan Bakan Sucuoğlu, ilk ödemenin Mayıs ayı başında yapılmasının amaçlandığını, bunun da seçimlerin sonrasında bir tarih olduğunun altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili yasanın 1975 yılından bu yana yürürlükte olduğunu da anımsatarak, yeni bir yasa hazırlığında olduklarını, bunun Temmuz – Ağustos ayına kadar hazırlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Sucuoğlu, bu yasada KKTC vatandaşı ve 3’üncü ülkelerden gelenlerin ayrı olacağını ifade ederek, “Burada evi olan ve çocuk büyüten işçiler ile lojmanda veya hasta refakatinde olanlar aynı kategoride olamaz. Bu benim için olmazsa olmazdır” dedi.