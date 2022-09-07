Yerel Seçim belirsizliği! Mahkeme dur dedi!

Anayasa Mahkemesi, Yerel Seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı Anayasaya aykırı bulup iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, CTP’nin yargıya taşıdığı yerel seçim tarihinin Kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi, Yerel Seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı Anayasaya aykırı bulup iptal etti.
NE OLACAK?
KKTC'de yerel seçimlerin yapılması için Meclis'in yeni bir yasa yapması gerekecek.
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