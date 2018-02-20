YEREL SEÇİM İŞBİRLİĞİNE “YEŞİL IŞIK”!!!

20 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

4’LÜNÜN İŞBİRLİĞİ OLASILIĞI OLABİLİR

Erken seçimlerin ardından birçok kesimin “gerçekleşemez” olarak nitelediği 4 partili koalisyon hükümetinin işe koyulmasının ardından, yaklaşan yerel seçimlerde CTP, HP, TDP ve DP’nin bazı bölgelerde işbirliğine gidebileceği konuşulmaya başladı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dün katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlerde 4 partinin işbirliğine gitmesiyle ilgili soruyu “işbirliği olasılığı vardır” şeklinde cevapladı.

DOĞRU BİRLİKTELİKLER DOĞRU SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Yerel seçimlerde 4 partinin çeşitli bölgelerde işbirliğine gitmesi konusunda “Doğru birliktelikler, doğru sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullanan Harmancı, Yerel Yönetimler Reformu konusunda hükümetten olumlu sinyal almaları durumunda yerel seçimlerde yeniden aday olabileceğini söyledi. Yerel Yönetimler Reformu’nun belediyelerin daha iyi hizmet vermesi için elzem olduğunu belirten Harmancı, reformlar konusunda hükümetin bir yol haritası çizmemesi durumunda ise yeniden aday olmayı düşünmediğini belirtti.

UBP’DE MEVCUT BELEDİYE BAŞKANLARI YENİDEN ADAY

Dün toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu, ardından da Parti Meclisi toplantısında UBP'li mevcut belediye başkanlarının 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesine karar verdi.