Google üzerinde yapılan aramalar sonucu oluşturulan verileri paylaşan Google, Türkiye’den 13 ilin kazanmaya daha yakın olan isimlerini paylaştı. İşte Google Trends verilerine göre 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer merak edilen illerin sonuçları…

Doğru seçim tahminleriyle bilinen Google, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere merak edilen 13 ilin kazanmaya daha yakın olan isimlerini paylaştı.