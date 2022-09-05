Yerel seçimin ertelenmesine ilişkin karar 7 Eylül’de

Anayasa Mahkemesi, CTP’nin yargıya taşıdığı yerel seçim tarihinin Kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını Çarşamba günü açıklayacak.
Hatırlanacağı üzere; hükümetin oylarıyla yerel seçimin 26 Haziran yerine, 27 Kasım’a ertelenmesi Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelmişti.
Seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası mahkemede görüşülmüş, taraflar dinlenmişti.
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