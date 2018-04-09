YEREL SEÇİMLER 1 TEMMUZ’DA!!

Sadece bu yıl yapılacak yerel seçime yönelik düzenlemeler içeren Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı, bu yıl yapılması gereken belediye başkanlığı, belediye meclisi, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin yasanın Haziran ayında yapılması kuralına bakılmaksızın, Temmuz ayında yapılmasını ve Cumhuriyet Meclisi’nce saptanan günde oy verilmesini düzenliyor.

PROPOGANDA SÜRESİ AZALTILDI!

Tasarıyla, yasada, oy verme gününden önceki “altmışıncı gün” olarak belirlenen seçimin başlangıç günü de “kırkıncı gün” olarak değiştirildi. Böylece seçim yasakları altmış günden kırk güne düşmüş oldu. Ayrıca adayların saptanması, başvuru, kesinleşme süreleriyle propaganda süresi de kısaltıldı. Yasadaki geçici kurallar, temmuz ayında yapılacak yerel seçimin ardından uygulamadan kalkacak.