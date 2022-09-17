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Yerel seçimler için ‘25 Aralık’ tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

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Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçiminin 25 Aralık’ta yapılacağına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yerel seçimler için ‘25 Aralık’ tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçiminin 25 Aralık’ta yapılacağına yönelik karar, 16 Eylül 2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Karar ile ilgili şu açıklamalara yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisi, yerel yönetim organları seçimlerinin, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasını ve seçilecek yerel yönetim organlarının göreve başlamasına kadar, Haziran 2018’de göreve gelen yerel yönetim organlarının işgüder organlar olarak, yalnızca asgari, cari ve rutin yerel yönetim hizmetlerinin karşılanması ve çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması çerçevesinde görev yapmasına; ayrıca 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek seçimde, seçimin başlangıç tarihi, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 12’nci maddesinde öngörülen kurallar dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete’de ilan edilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu'nun, söz konusu Yasanın 20’nci maddesi kuralları uyarınca seçim işlemlerini başlatmasına karar verir. Bu Karar ana muhalefet partisinin “Belediyelerin Birleştirilmesi” ile ilgili yasaya karşı açacağı iptal davasına ve onun hukuki sonuçlarına halel getirmez.”

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