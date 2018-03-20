YEREL SEÇİMLERDE İŞBİRLİĞİ İÇİN UZLAŞMAYA DOĞRU

Dörtlü koalisyon hükümetinde yer alan siyasi partiler yerel seçimlerde işbirliği için uzlaşmaya çok yakın bir noktada. CTP, HP, TDP ve DP heyetleri yerel seçim gündemi ve işbirliği amacı ile iki kez görüştü. Koalisyon partilerinin bu hafta Çarşamba günü üçüncü görüşmeyi de yapacakları öğrenildi.

HOŞKARA: UZLAŞIYA YAKINIZ

TDP Genel Sekreter vekili Ercan Hoşkara’dan alınan bilgiye göre şu ana kadar iki görüşme yapıldı ve Çarşamba günü de üçüncü görüşme gerçekleşecek. Hoşkara iyi niyetle sürdürülen görüşmelerde bir pürüz olmadığını ve uzlaşıya çok yakın bir noktada olduklarını kaydetti bununla birlikte görüşmeler tamamlanmadan ve parti yetkili kurullarına sunulmadan “Uzlaşı sağlandı” demek için henüz erken olduğunu ifade etti.

SORAKIN: SONUÇ YETKİLİ KURULLARA GİDECEK

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise daha önce iki kez siyasal partiler arasında görüşmeler olduğunu ve Çarşamba günkü görüşmeden çıkacak olan sonucun parti yetkili kurullarına sunulacağını vurguladı. Sorakın, görüşmelerde aday isimlerinin telaffuz edilmediğini, parti tüzükleri gereği adayların da parti yetkili kurullarınca belirlenmesi gerektiğini ifade etti.