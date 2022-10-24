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Yerel Seçimlere 18 Belediye İle Gidiliyor

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Yerel Seçimlere 18 Belediye İle Gidiliyor
Yerel Seçimlere 18 Belediye İle Gidiliyor

Anayasa Mahkemesi'nde CTP'nin belediyelerin birleştirilmesine yönelik yasaya karşı açtığı davada karar açıklandı. Karara göre, seçimlere 18 belediye ile gidiliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar açıklandı.

Belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açılan davanın bugünkü duruşmasında Mahkeme 24 Aralık’taki yapılacak olan yerel şeçimlere 18 belediye ile gidilmesine karar verdi

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