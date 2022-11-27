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Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik hazırlanan takvim doğrultusunda, yarın adaylık için başvurular yapılacak.
Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak

Yarın başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, 29 Kasım Salı günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Daha sonra İlçe Seçim Kurulları ilçelerde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Adaylar, 3 Aralık Cumartesi günü kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak ad çekme sonuçları duyurulacak.

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek. İlçe seçim kuralları kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan edecek ve duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekilecek. 4 Aralık’a kadar siyasi partiler BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verebilecek.

Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve 24 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

18 belediyede 220 meclis üyesinin ve 960 ihtiyar heyeti üyesinin de belirleneceği seçim için 25 Aralık Pazar günü seçmen sandığa gidecek.

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