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Yerel seçimlerin kesin sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı

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Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri'nin kesinleşen sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yerel seçimlerin kesin sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı

KKTC’de 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri'nin kesinleşen sonuçları Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 7, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 6, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 1, Demokrat Parti’den (DP) 1 ve 3 bağımsız aday belediye başkanlığına seçilmişti.

Ülke genelinde seçimlere katılım oranı ise yüzde 68,85 olarak açıklanmıştı.

Yeni seçilen belediye başkanları şu şekilde:

1-Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi / Ali Karavezirler (CTP)

2-Gönyeli-Alayköy Belediyesi / Hüseyin Amcaoğlu (UBP)

3-Lefkoşa Belediyesi / Mehmet Harmancı (TDP)

4-Beyarmudu Belediyesi / Bülent Bebek (Bağımsız)

5-Gazimağusa Belediyesi / Süleyman Uluçay (CTP)

6-Geçitkale-Serdarlı Belediyesi / Halil Kasım (UBP)

7-Mesarya Belediyesi / Ahmet Latif (CTP)

8-Tatlısu Belediyesi  / Ahmet Hayri Orçan (DP)

9-Yeniboğaziçi Belediyesi / Katip Demir (Bağımsız)

10-Çatalköy-Esentepe Belediyesi / Ceyhun Kırok (CTP)

11-Dikmen Belediyesi / Yüksel Çelebi (CTP)

12-Girne Belediyesi / Murat Şenkul (CTP)

13-Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi / Fırat Ataser (Bağımsız)

14-Güzelyurt Belediyesi / Mahmut Özçınar (UBP)

15-Erenköy - Karpaz Belediyesi / Hamit Bakırcı (UBP)

16-İskele Belediyesi / Hasan Sadıkoğlu (UBP)

17-Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi / Fatma Çimen Tuğlu (UBP)

18-Lefke Belediyesi / Aziz Kaya (CTP)

Yerel Seçim Kesin Sonuçları-Resmi Gazete

 

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