Yerel seçimlerinin ardından gerçekleşen itirazlarda, genellikle AKP'nin itirazları kabul edildi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleşen itirazlarda, genellikle AKP'nin itirazlarının kabul edildiği, muhalefet partilerinin itirazlarının kabul edilmediği görülüyor.

Evren Barış Yavuz sosyal medya hesabından "Günlerdir, AKP itirazları ile sürekli sayıp durduğumuz İstanbul'un yanında, Malazgirt: 3 Şemdinli: 154 Tatvan: 295 Muş: 538 V.şehir: 757 Gevaş: 812 B.Şebap: 772 G.Konak: 886 Dargecit: 664 Çukurca: 1094 Uludere: 1443 Eruh: 1640 Oy farkı var ama yeniden sayım talebi reddedildi" paylaşımını yaparak bu noktaya dikkat çektikten sonra şu tabloyu paylaştı:

(Tablo: Dokuz8)

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ ise, ilçe seçim kurullarına yönelik itiraz ve karar süreci dün dolduğunu ve İl Seçim Kurullarına itiraz aşamasına geçildiğini belirtti. İl Seçim Kurulları 6-7 Nisan tarihlerinde itirazları karara bağlayacak. İl Seçim Kurullarının kararlarına karşı da 3 gün içinde YSK’ye itiraz edilecek. Bu itirazlar 8-9-10 Nisan günlerinde yapılabilecek. YSK de bu itirazları karara bağlayacak ve kesin sonuçları en geç 13 Nisan’a kadar açıklayacak.