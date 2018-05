YEREL YÖNETİMLER..

YSK Açılaması şöyle;

Yerel seçimlerde Belediye Başkan ve Belediye Meclisi üyeliklerine seçilecek kişi sayısı 293 kişi.

Yerel seçimlerde seçilecek Muhtar ve Aza sayısı 1185 kişi.

Bu rakamlardan hareket edersek

Belediye seçimlerine Bağımsız ve siyasi parti olarak 3 liste yarışacaksa(Bu 3’ün üzerinde de olabilir) toplam adat sayısı 293X3=879 kişi

Muhtar ve azalıklara 3 liste yarışacaksa toplam aday sayısı : 1185X3=3555

Demek ki aday olacak seçmen sayısı 879+3555=4434 kişi.

Son seçimlerde seçimlere katılan seçmen sayısı 160 000 dolayında

160 000 / 4434 = 36 yani her 36 seçmenden birisi aday olacak.

Ortalama bir ailedeki çekirdek ve akrabaların toplamı kesinlikle 36’nın altında değildir.

Demek tüm aileler adaydır demektir.

Bu organizasyon yerel yönetimler için bana göre çok işlevsel olduğunu nasıl iddia edebiliriz.

Belediyeler batmış nasıl batmasın, Muhtarlar artık tasdik memuru görevini yapıyor.

Bu rakamlarla yeni bir yerel yönetimler organizasyonu yapma gereksinimiz vardır.

Temel düşüncemiz da bu organların güçlendirilmesi olmalıdır.

Belediyeleri güçlü Belediye haline getirecek bir düzenleme yapılmalıdır.Bunu yapmanın yolu da bu güne kadar yapılmayan veya yapılıp da gereği yapılmayan uygulamalara son verilmesidir.Belediyeler Birliği toplantısının olduğu dün bir bakıyorum işçisini ödemekten aciz,sosyal katkılarını bile ödeyemeyen ve iflas ettirdikleri Belediyeden yüklüce maaş alan Başkanlar son model araçlarla toplantıya gelmektedir.Gelirleri yüksek olan Belediyelerin Başkanları Halkın değil kendi zevkleri için harcama yapmaktadırlar.

Bu Belediyelerin her yıl Sayıştay denetimleri vardır. Bunlar halka açıklanmadığı gibi gereği da yapılmamaktadır.Siyasilerin bu göz yummaları nedeniyle Belediyelerin iflasına yeşil ışık yakılmaktadır.

Çözüm Belediyelerin yeniden reorganizasyonudur. Bu yapılırken Belediyelerin temel işleri ile birlikte zararsız rantabl olarak çalışmaları için modeller geliştirilmektedir. Bir örnek LTB’ye zıt ve bu güne kadar devreye alınamamış et kombinası. Açılamamsının nedeni rantabl olmaması. Fakat Bütün Belediyelere hizmet verecek bir organizasyon yapılabilir ve rantabıl hale dönüştürülebilir.

Nüfus yapımıza göre da yapılması gereken yayılma değil toparlanma ve büyük kümeler ortaya getirmek olmalıdır.

Bunu yapmak için da önce batmış Belediyeleri bu noktaya getiren ve sorumsuzca görev yapan Başkan ve Meclis üyelerinin da sorgulanması gerekecektir.

Sorulacak soru basit: Belediyeniz neden ve nasıl battı? Batışa giderken hangi önlemleri aldınız? Almaya çalıştığınız önlemleri bağlı olduğunuz İçişleri Bakanları ile paylaştınız mı? Hükümetler sizin batışınıza neden seyirci oldu?

Böylesi bir sorgula gerekmektedir.

Muhtar ve azalarının seçim yolu dışında şimdiki görevleri için İçişleri bakanlığı Her köyde ir seçim günü belirler ve o gün köye giden Bakanlık sorumluları köylü ile birlikte istişare yaparak köyü temsil edecek Muhtarı da Azaları da seçebilir. Buna örnek köy kooperatiflerinin başkan ve sekreterinin Kooperatif işleri mukayyitliği tarafından seçimini ve denetimini gösterebiliriz. Gerçi bu Mukayyitliği da ortadan kaldırıp Başbakanlığa bağlı daire haline getirdik ya yukarıda yazdıklarımı kim neden dikkate alsın ki.

Benimkisi da sadece düşünce paylaştı mı… Kendimce bir düşünce fırtınası..Amacım yönetenlerin da bu konuda bir düşünce fırtınası yapmalarını temenni etmek..