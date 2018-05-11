  • BIST 102.381
  • Altın 179,942
  • Dolar 4,2383
  • Euro 5,0479
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

YEREL YÖNETİMLER..

» »
Arif Alasya

YSK Açılaması şöyle;
Yerel seçimlerde Belediye Başkan ve Belediye Meclisi üyeliklerine seçilecek kişi sayısı 293 kişi.
Yerel seçimlerde seçilecek Muhtar ve Aza sayısı 1185 kişi.
Bu rakamlardan hareket edersek 
Belediye seçimlerine Bağımsız ve siyasi parti olarak 3 liste yarışacaksa(Bu 3’ün üzerinde de olabilir) toplam adat sayısı 293X3=879 kişi
Muhtar ve azalıklara 3 liste yarışacaksa  toplam aday sayısı : 1185X3=3555
Demek ki aday olacak seçmen sayısı  879+3555=4434 kişi.
Son seçimlerde seçimlere katılan seçmen sayısı 160 000 dolayında
160 000 / 4434 = 36 yani her 36 seçmenden birisi aday olacak.
Ortalama  bir ailedeki çekirdek ve akrabaların toplamı kesinlikle 36’nın altında değildir.
Demek tüm aileler adaydır demektir.
Bu organizasyon yerel yönetimler için bana göre çok işlevsel olduğunu nasıl iddia edebiliriz.
Belediyeler batmış nasıl batmasın, Muhtarlar artık tasdik memuru görevini yapıyor.
Bu rakamlarla yeni bir yerel yönetimler organizasyonu yapma gereksinimiz vardır.
Temel düşüncemiz da bu organların güçlendirilmesi olmalıdır.
Belediyeleri güçlü Belediye haline getirecek bir düzenleme yapılmalıdır.Bunu yapmanın yolu da bu güne kadar yapılmayan veya yapılıp da gereği yapılmayan uygulamalara son verilmesidir.Belediyeler Birliği toplantısının olduğu dün bir bakıyorum işçisini ödemekten aciz,sosyal katkılarını bile ödeyemeyen ve iflas ettirdikleri Belediyeden yüklüce maaş alan Başkanlar son model araçlarla toplantıya gelmektedir.Gelirleri yüksek olan Belediyelerin Başkanları Halkın değil kendi zevkleri için harcama yapmaktadırlar.
Bu Belediyelerin her yıl Sayıştay denetimleri vardır. Bunlar halka açıklanmadığı gibi gereği da yapılmamaktadır.Siyasilerin bu göz yummaları nedeniyle Belediyelerin iflasına yeşil ışık yakılmaktadır.
Çözüm Belediyelerin yeniden reorganizasyonudur. Bu yapılırken Belediyelerin temel işleri ile birlikte zararsız rantabl olarak çalışmaları için modeller geliştirilmektedir. Bir örnek LTB’ye zıt ve bu güne kadar devreye alınamamış et kombinası. Açılamamsının nedeni rantabl olmaması. Fakat Bütün Belediyelere hizmet verecek bir organizasyon yapılabilir ve rantabıl hale dönüştürülebilir.
Nüfus yapımıza göre da yapılması gereken yayılma değil toparlanma ve büyük kümeler ortaya getirmek olmalıdır.
Bunu yapmak için da önce batmış Belediyeleri bu noktaya getiren ve sorumsuzca görev yapan Başkan ve Meclis üyelerinin da sorgulanması gerekecektir.
Sorulacak soru basit: Belediyeniz neden ve nasıl battı? Batışa giderken hangi önlemleri aldınız? Almaya çalıştığınız önlemleri bağlı olduğunuz İçişleri Bakanları ile paylaştınız mı? Hükümetler sizin batışınıza neden seyirci oldu?
Böylesi bir sorgula gerekmektedir.
Muhtar ve azalarının seçim yolu dışında şimdiki görevleri için İçişleri bakanlığı Her köyde ir seçim günü belirler ve o gün köye giden Bakanlık sorumluları köylü ile birlikte istişare yaparak köyü temsil edecek Muhtarı da Azaları da seçebilir. Buna örnek köy kooperatiflerinin başkan ve sekreterinin Kooperatif işleri mukayyitliği tarafından seçimini ve denetimini gösterebiliriz. Gerçi bu Mukayyitliği da ortadan kaldırıp Başbakanlığa bağlı daire haline getirdik ya yukarıda yazdıklarımı kim neden dikkate alsın ki.
Benimkisi da sadece düşünce paylaştı mı… Kendimce bir düşünce fırtınası..Amacım yönetenlerin da bu konuda bir düşünce fırtınası yapmalarını temenni etmek..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti